Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hrg. Historischer Verein für Steiermark - Geleitet von Günter Cerwinka und Burkhard Pöttler, Blätter für Heimatkunde, 92. Jahrgang, Heft 3/4, © Preis

Mit jeder Ausgabe steigt die Vorfreude auf die nächste. Die letzten Blätter für Heimatkunde - erschienen bereits im Vorjahr - sind für den Nicht-Historiker aber keine Lektüre, die man so nebenbei konsumiert. Die hervorragenden Texte stammen wie immer vom Who is Who der einschlägigen Szene und bieten ein breites Spektrum.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.