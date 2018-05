Facebook

Der "Rumpelzopf" von Christian Brath © Preis

In dieser Reihe werfen wir diesmal einen Blick zurück auf ein Buch, das bereits 2014 erschienen ist. In geringer Auflage und als Erstlingswerk des Autors, das bisher auch sein Einzigstwerk ist. Der Grazer Christian Brath (55) hat vom "Rumpelzopf" einige Exemplare im Eigenverlag drucken lassen, dazu ein Hörbuch (Sprecher Daniel Wandelt) und eine E-Book-Version.

Worum geht`s? Da zieht ein seltsamer Kauz in eine seltsame Welt und man kann sich diesem Abenteuer nicht mehr entziehen. Rumpelzopf hüpft mit seinem Steckenpferd durch eine Tür in der Landschaft und landet bei allerhand merkwürdigen Wesen. Bei Wozuauch, Bonsozart und Schrumpelmopf, beim Flunzerl, Nebelgold und dem Veilchen.

Was auf den ersten Blick wie ein Kinderbuch klingt, liest sich schnell wie die tiefgründige Parabel aufs Leben. Mit zunehmender Lektüre vertieft sich mitunter zwar die Vermutung, dass es gar keinen tieferen Sinn in dem Abenteuer gibt, ganz sicher ist man sich bis zur letzten Seite - und darüber hinaus - aber nicht. Kann man nicht sein, denn die Sprache dieses Buches verleitet einen zum Träumen, die durchlebten Welten erinnern zuweilen an "Alice im Wunderland". Kurzum: Ein Buch, das man nicht gelesen haben muss, aber schaden kann es auch nicht.

Der "Rumpelzopf" ist neben einigen Gedichten das bislang einzige Textwerk des Autors. Sein unfertiges Buch "Herr Nieder" liegt noch "in der Schublade".

Langes Warten

Brath beweist in anderen Bereichen aber ein breites Spektrum. In jungen Jahren brachte er es als Kampfsportler zum mehrfachen Staatsmeistertitel im Kickboxen. Er jobbte als Hilfsarbeiter, Lkw-Fahrer und beim ORF. Sein Medizinstudium schloss er "nach Jahren als Karteileiche" mit Ende 40 doch noch durch. Allerdings: "Als Arzt bin ich noch immer nicht ins Berufsleben eingestiegen."

Ich weiß nicht, wohin mein Weg mich führen wird. Christian Brath

"Rumpelzopf" resultierte aus Braths Vorliebe fürs Reisen. Lesungen hat er aus dem Buch bislang aber nur eine gemacht, "und die auch nur, weil eine Freundin mich dazu gedrängt hat und sie selbst gelesen hat".

Und wie geht es nun weiter? "Ich weiß es nicht", gibt Brath gegenüber der Kleinen Zeitung zu. "Ich weiß nicht, wohin mein Weg mich führen wird." Wir warten aber gespannt - auf Herr Nieder oder andere Geschichten. Und auf seine erste richtige Lesung.

