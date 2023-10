Welche Projekte haben Sie als neue Grazer Stadtschreiberin in Arbeit?

ANDREA SCRIMA: Ich arbeite an zwei Büchern. Das eine ist eine Suche nach den Wurzeln meiner eigenen Familie in Süditalien. Meine Vorfahren kommen aus einem kleinen Bergdorf namens Greci in Kampanien. Sie gehörten dort der albanischen Minderheit an. Im Zuge der großen Emigrationswellen sind meine Vorfahren nach New York ausgewandert, haben dort in der Bronx gelebt. Da kommen wir her.