Der 1. Mai wurde 1890 als „Internationaler Tag der Arbeit“ erstmals in Österreich begangen und 1919 per Gesetz zum „allgemeinen Ruhe- und Festtag“ erklärt. Ist das noch zeitgemäß?

BIRGIT BIRNBACHER: Zeitgemäß wäre, den Tag der Arbeit dazu zu nutzen, Probleme und Besonderheiten unserer Arbeitswelt, auch Kausalitäten, zu thematisieren. Wie verteilen wir unbezahlte Arbeit, wie Kinderbetreuung und die Pflege Angehöriger fair? Warum gibt es so viele schlechte und unterbezahlte Jobs oder ganze Branchen, die Menschen ausbeuten, wie zum Beispiel Pflege oder Zusteller? Es passiert immer so viel gleichzeitig, dass wir manchmal den Überblick verlieren und vergessen, dass Ungerechtigkeiten keine Naturgewalten sind.