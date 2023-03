"Die spürst du gar nicht", sagt Engelbert über das somalische Flüchtlingsmädchen Aayna, das von der befreundeten Familie Strobl-Marinek in den gemeinsamen Toskana-Urlaub mitgenommen wurde. Deren 14-jährige Tochter Sophie Luise will dem Mädchen das Schwimmen beibringen, am Abend aber wird Aayna tot im Pool treiben.

Neun Jahre nach seinem letzten Roman meldet sich Daniel Glattauer mit einem Buch zurück, das mit den flotten Dialogen, der geschickten Konstruktion und dem zügigen Tempo an seine früheren Romane ("Gut gegen Nordwind", "Geschenkt") anknüpft, diesmal aber sehr viel politischer ist. Es geht um nicht weniger als die Frage: Was ist ein Menschenleben wert? Und ist ein Menschenleben weniger wert, wenn es sich um jene handelt, die wir an den Rand der Gesellschaft drängen? Die man nicht spürt?

Erzählt wird aus der Perspektive der Wohlstandsgesellschaft: Dass der Fall mediale Wellen schlägt, liegt vor allem daran, dass Elisa Strobl-Marinek Grüne-Nationalratsabgeordnete ist. Man nimmt sich also einen Anwalt, biegt die Wahrheit ein bisschen zurecht und sorgt dafür, dass Tochter Sophie Luise psychotherapeutische Hilfe bekommt. Doch unter der Oberfläche, die so gut wie möglich wieder glattgebürstet wird, brodelt es ordentlich weiter. Vor allem Sophie Luise gerät immer mehr aus dem Gleichgewicht und sucht online Trost bei einem französischen Jungen – die Chats der beiden hat Glattauer ebenso in seinen Roman eingebaut wie Medienberichte vom Unglück und die zynischen bis bösartigen Kommentare dazu in diversen Internetforen.

Daniel Glattauer: "Die spürst du nicht" Zsolnay, 304 Seiten, 26,50 Euro. © KK

Der Wiener Autor reißt viele Themen an – das geht vom Mobbing in der Schule, dem sich Sophie Luise nur durch Schwänzen entziehen kann, bis hin zur fehlenden Nächstenliebe, die man auch schlicht Gleichgültigkeit nennen kann. Denn die sogenannten Gutmenschen putzen sich ganz gerne ab, wenn ihnen das Unglück ein bisserl zu nahe kommt – da sind dann schnell Entschuldigungen für das eigene Verhalten gefunden. Und die Umgebung reagiert sowieso mit "verlogener Empathie" bis hin zu "lustvollem Mitleid".

Gegen Ende kommt die somalische Familie – endlich – zu Wort. Die Geschichte ihrer Flucht, die aus dem bürgerkriegsgeschüttelten Mogadischu über Flüchtlingslager und durch die Wüste bis zur Mittelmeerküste und weiter nach Europa führte, berührt ungemein und gibt jenen die (am Klappentext versprochene) Stimme, die selten gehört werden – auch, weil sie nach den grauenhaften Erfahrungen mitunter einfach verstummt sind. Am Ende wird der Anwalt der somalischen Familie bedauern, dass nie über die gesprochen wird, "die es am härtesten trifft". Eben die, die man nicht spürt. Das hat sich mit diesem klugen Roman ein Stück weit verändert.