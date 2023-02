Herr Winkler, Sie feiern demnächst, am 3. März, Ihren 70. Geburtstag, ist das ein Anlass zum großen Feiern?

JOSEF WINKLER: Bis zu meinem 20. Lebensjahr hat mir in meinem Elternhaus kein Mensch zum Geburtstag gratuliert. Das war besser so, denn meine Mutter hat zu mir als Kind öfter gemeint: „Seppl! Bei jedem Fest drehst du durch!“