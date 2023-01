Durch die Coronakrise, Papierpreiserhöhung und andere Unwägbarkeiten ist man noch mit einem (kräftigen) blauen Auge gekommen. Doch jetzt droht neues Ungemach, das die Branche in arge Turbulenzen bringt. Der Verleger Nikolaus Brandstätter spricht sogar von einem "Erdbeben für die gesamte österreichische Verlags- und Buchhandelslandschaft".

Was ist passiert? Mit 24. Jänner dieses Jahres wurde gegen das Unternehmen "Medienlogistik Pichler-OBZ" (MeLo) mit Sitz in Wiener Neustadt ein sogenanntes "Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung", also ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die MeLo ist neben Morawa der zweitgrößte Buchauslieferer beziehungsweise Zwischenhändler Österreichs und liefert jährlich rund acht Millionen Bücher aus. Das Unternehmen ist also dafür verantwortlich, dass die Bücher von den Verlagen zu den stationären Buchhandlungen und somit zu den Leserinnen und Lesern gelangen. Ist dieser Weg unterbrochen, bleibt das gedruckte Wort buchstäblich auf der Strecke.

"Das ist wie eine Schlagader, über die Bücher zu den Kunden gepumpt werden", drückt es Matthias Opis, Geschäftsführer der Styria Buchverlage, aus. Rund 80 Verlage sind von dieser Insolvenz betroffen, davon in Österreich – neben Styria – heimische Verlage wie Brandstätter, Amalthea, Kreymayr & Scheriau, Braumüller, Jungbrunnen u. a.

"Da kann das Buchprogramm noch so gut sein, die Presseresonanz noch so fulminant, ohne reibungslos funktionierende Logistik wird der Buchhandel nicht versorgt", sagt Opis. Er fürchtet nicht nur – auch in Hinblick auf die Leipziger Buchmesse, auf der Österreich Gastland ist – einen gewaltigen Imageschaden, auch hohe finanzielle Verluste schlagen sich bereits zu Buche.

Durch Außenstände der "Medienlogistik" beträgt der bisherige Gesamtschaden für die österreichischen Verlage rund zwei Millionen Euro. Auch eine weitere fatale Kettenreaktion ist zu befürchten: Autorinnen und Autoren könnten zu anderen Verlagen – vornehmlich in Deutschland – abwandern.

Gustav Soucek vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels © KK

Gustav Soucek vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels sieht die Situation ebenfalls dramatisch. "Das ist ein weiterer schwerer Schlag für die Branche." Da die "Medienlogistik" systemrelevant sei, hofft Soucek, dass die Sanierung gelingt. 65 Prozent des Umsatzes werden laut Soucek über den stationären Buchhandel erzielt, der Rest läuft über die Online-Schiene. "Obwohl die meisten Buchhandlungen bereits ihren eigenen Online-Vertrieb haben, ist zu befürchten, dass die Riesen wie Amazon & Co. profitieren, wenn unsere Vertriebswege nicht mehr funktionieren."

Franz Lintner ist Geschäftsführer der "Medienlogistik". Er führt die Turbulenzen hauptsächlich darauf zurück, dass zwei große Schulbuchverlage die Verträge mit dem Unternehmen gekündigt haben. "Und dieser Schulbuchbereich hat 50 Prozent unseres Umsatzes ausgemacht. Wir mussten das Sanierungsverfahren einleiten, um zu verhindern, dass das Unternehmen tatsächlich in die Insolvenz schlittert." Lintner spricht von einem "Gesundschrumpfen", 30 der rund 40 Mitarbeiter sollen gehalten werden, und er hofft, dass die Gläubiger das vorgelegte Sanierungskonzept annehmen.

"Wir haben volle Auftragsbücher und möchten unbedingt weitermachen." Falls die Sanierung nicht gelingt, würde das eine Monopolstellung für Morawa bedeuten. Lintner: "Ob dort alle Verlage aufgenommen werden können, ist fraglich." Jetzt ist der Masseverwalter am Zug.