Das alljährliche Weihnachts-Ritual: Eine seltsame Schleife

An den vier Adventsonntagen erzählen vier Literatinnen und Literaten Geschichten, die etwas Licht, Zuversicht, aber auch Humor in dunkle und turbulente Zeiten bringen. Diesmal: Das alljährliche Familienchaos zu Weihnachten, und dennoch soll alles so bleiben wie immer.