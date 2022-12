Plötzlich, aus dem fahlen Nichts, taucht mitten im windigen Rust dieser Mann im wehenden Mantel auf, verknautschter Hut auf dem Kopf, aus einer Manteltasche ragen mehrere Wanderkarten. Ostwärts will Peter Handke diesmal ziehen, ins Pannonische. Das Gewicht der Welt schreibend ertragen, buchstäblich ergehen, und diese „Gehdanken“ in seine Bücher fließen lassen, in den Journalen festmachen, festhalten, dem Entschwinden entreißen.