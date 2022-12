Plötzlich, aus dem fahlen Nichts, taucht mitten im windigen Rust dieser Mann im wehenden Mantel auf, verknautschter Hut auf dem Kopf, aus einer Manteltasche ragen mehrere Wanderkarten. Ostwärts will Peter Handke diesmal ziehen, ins Pannonische. Das Gewicht der Welt schreibend ertragen, buchstäblich ergehen, und diese „Gehdanken“ in seine Bücher fließen lassen, in den Journalen festmachen, festhalten, dem Entschwinden entreißen.

Dialoge an den Rändern sind das dann, und natürlich ist dieses Hinausgehen in die Welt immer auch ein Hineingehen in sich selbst, in den Echoraum der Sprache, in die Dunkelkammer der wahren Empfindungen. Sätze wie diese finden sich dann in Handkes Notizbüchern: „Eins der 11 Gebote: Kein Tag ohne unbekannten Weg.“ Oder, Robert Walser zitierend: „Alles Hoheitsvolle muß ja naturgemäß von Einsamkeiten umschwommen sein.“ Das Gehen ist stets verbunden mit der Suche nach Sprache, nach Worten, die durch die Wiederholung noch nicht wunder- oder totgeschrieben wurden. „Auf was es in einem Text ankommt: auf das das Auge und auf das Herz. Und das – Auge und Herz - sei Geist.“

Am 6. Dezember also wird der Literaturnobelpreisträger (2019), Schriftsteller, Dichter, Dramatiker, Wortmaniker, Sprachsüchtige und Polittobende Peter Handke 80 Jahre alt. Nach Schul- und Internatszeit in Kärnten fanden die ersten literarischen Gehversuche in Graz statt. In der Literaturzeitschrift „manuskripte“ seines Lebensfreundes Alfred Kolleritsch erschien in der Ausgabe 10 – Februar/Mai 1964 – einer seiner ersten Texte. Er trug den Titel „Die Überschwemmung“ und die mäandernde Sprachmeditation und den Schlick des Unbewussten bereits in sich.

Früh angelegt war in Handke auch die Provokation, das Aufbegehren und Anbrüllen gegen Konventionen und Traditionen im verkarsteten Wortbetrieb. Legendär sein „Erledigungsbesuch“ im Jahr 1966 bei einer Tagung der „Gruppe 47“, in der Nachkriegsgrößen wie Martin Walser, Heinrich Böll und Hans Magnus Enzensberger versammelt waren und gebieterisch über gute oder schlechte Literatur urteilten. Handke, gerade 23 Jahre alt, attestierte den Gruppenmitgliedern „Beschreibungsimpotenz“ – und bewies alsbald seine eigene Schreibpotenz.

Sein Romandebüt „Die Hornissen“ (1966) geriet noch zum tastenden Experiment, es folgte im gleichen Jahr die inszenierte Provokation in Form der „Publikumsbeschimpfung“; einem Sprechstück, das in Frankfurt/Main unter der Regie von Claus Peymann uraufgeführt wurde und in dem der langhaarige, reizbare Poet aus Österreich einen üppigen Schimpfwörterkatalog anlegte und sich gegen die vorherrschenden Theaterformen, vor allem Brechts Episches Theater, auflehnte.

Ausgerechnet „Wunschloses Unglück“ – jenes Buch, mit dem er den Schmerz über den Tod der Mutter in Literatur verwandelte – brachte Handke 1972 kommerzielles Glück. Längst schon fand dieses Werk, in dem Handke auch seine Empfindungen über das Schreiben des Unsagbaren artikulierte, Aufnahme in den Kanon schulischer Pflichtlektüre. In den Theaterolymp war Handke bereits im Jahr zuvor, 1971, mit seinem „Ritt über den Bodensee“ galoppiert, der ihm auch in seiner Wahlheimat Frankreich zu Bekanntheit und Anerkennung verhalf.

In diesem Jahr übrigens begann Handke auch mit jenen Aufzeichnungen – einer Mischung aus Arbeitsjournalen und Tagebüchern –, die Satz für Satz beweisen, dass auch das scheinbar Beiläufige und Nebensächliche eine hohe Relevanz hat und zum Gewicht der Welt gehört.

Mehr als 11.000 Seiten umfasst die vom Suhrkamp-Verlag herausgegebene „Handke-Bibliothek“, allein mehr als 1000 Seiten die grandiose Zumutung „Mein Jahr in der Niemandsbucht“; nicht nur Buchtitel, wohl auch geografische Verortung. Neben den Journalen, in denen Handke so sehr in sich geht, dass er oft außer sich gerät, sind es vor allem die „Versuche“, die als fast demütige Gegenentwürfe zu den apodiktischen Schriften stehen.

Der Versuch über die Müdigkeit, die Jukebox, den geglückten Tag – beglückende Alltagsmeditationen, die deshalb literarisch so groß geraten sind, weil sich der Literat kleingemacht. Ausnahmsweise. Denn das Lesen von Peter Handke, es ist ein ständiges Taumeln zwischen Liebe, Lust und Leid; zwischen Faszination, Bewunderung und Abkehr von dem Zuviel an Selbstumkreisung.

Immer noch Sturm löst jene Zäsur aus, mit der das Politische ins Literarische krachte. Anfangs wohl nur als Aufschrei gedacht, wonach die Wahrheit das erste Opfer eines Krieges sei, verstieg sich Handke – der Kärntner mit slowenischen Wurzeln – während des Balkankrieges zu einer aggressiv verteidigten pro-serbischen Haltung. Das Buch „Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien“ sorgte 1996 für einen Skandal, Handkes Teilnahme am Begräbnis des Serbenführers Slobodan Milošević zehn Jahre später für eine ungustiöse Affäre, die bis heute an Handke klebt.

Der Mann in Rust mit dem wehenden Mantel und den Wanderkarten ist längst seines Weges gegangen. Später dann, wieder zurück, wird Peter Handke Folgendes in sein Journal schreiben: „Verzehrt von Heimweh? Eher aufgezehrt vom In-der-Fremde-Sein – eine Auszehrung lebenslänglich.“ Oder diesen Satz: „Mir selber heimleuchten! Wenn ich nur wüßte, wie.“