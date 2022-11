hre Namen sind untrennbar mit der Literaturhauptstadt Graz und der Literaturzeitschrift „manuskripte“ verbunden. Der eine ging in die Welt hinaus und gewann 2019 den Literaturnobelpreis. Der andere blieb, bis auf kurze Unterbrechungen, in Graz und ist ein hochgeschätzter Autor und Übersetzer. Ihre Namen: Peter Handke und Klaus Hoffer. Da beide in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag begehen – Handke am 6. Dezember, Hoffer am 27. Dezember – ist ihnen ein Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe der „manuskripte“ gewidmet.