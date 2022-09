Dass die englischen Rosenkriege (1455 bis 1485) das Vorbild für „Game of Thrones“ sind, hat George R. R. Martin mehrfach bestätigt. Anstelle der historischen Familien York und Lancaster kämpfen die Starks und die Lannisters um den Thron – in blutigen Schlachten, bitteren Intrigen und fatalen Liebesbeziehungen. Eine, die sich in dieser historischen Epoche besonders gut auskennt, ist Rebecca Gablé. Die deutsche Autorin, die allein im deutschen Sprachraum mehr als sieben Millionen Bücher verkauft hat, hat die Romane von Martin mit „großer Begeisterung gelesen. Die vielen Parallelen zu den Rosenkriegen sind natürlich unverkennbar“, erzählt sie im Gespräch.