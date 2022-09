Die britische Schriftstellerin Hilary Mantel ist tot. Wie ihr Verlag in Großbritannien der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Freitag mitteilte, starb die Erfolgsautorin "plötzlich, aber friedlich" im Kreise ihrer Familie.

2009 erhielt ihr historischer Roman "Wolf Hall" mit dem Booker Prize den wichtigsten englischen Literaturpreis. 2015 wurde dieser Roman von der BBC-Auswahl der besten 20 Romane von 2000 bis 2014 zu einem der bislang bedeutendsten Werke dieses Jahrhunderts gewählt.

2012 wurde auch die Fortsetzung dieses Romans, "Falken", mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Damit ist Mantel nach dem Südafrikaner J. M. Coetzee und dem Australier Peter Carey die dritte Person, die den Preis zweimal gewann. Zuletzt erschienen von der Autorin die Werke "Spiegel und Licht", der die Trilogie rund um Thomas Cromwell abschloss, und "Der Hilfsprediger".

2014 wurde Hilary Mantel von Königin Elisabeth II. zur Dame Commander des Order of the British Empire ernannt. Seit 2014 hängt ein Bild von ihr in der British Library.

Buchtipp: Die historische Trilogie besteht aus den Bänden "Wölfe", "Falken" und "Spiegel und Licht" (alle erschienen bei DuMont)





