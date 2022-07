Man kennt Sie als exzellenten Kabarettisten, schlagfertigen Moderator, charmanten Entertainer und als Autor unkonventioneller Romane. Dennoch wollen Sie nicht als Literat bezeichnet werden. Warum diese Bescheidenheit?

DIRK STERMANN: Weil ich denke, Literaten widmen sich ausschließlich der Literatur, der Arbeit an literarischen Texten. Aber vielleicht habe ich da tatsächlich einen etwas antiquierten Literatur-Begriff. Ich sollte lernen, mich mit dem Begriff anzufreunden. Ich versuche es.

Wer einen seiner Protagonisten Dirk Stermann nennt, muss sich die naheliegende Frage gefallen lassen: Wie viel Selbsterlebtes steckt in Ihrem neuen Werk? Oder anders herum: Wie viel Dirk steckt in diesem Stermann?

Der Vorteil ist, dass ich meinen Protagonisten so gut kenne, dass ich es mir leisten kann, mir neben der Wahrheit auch so einiges vorzustellen. Ich musste zur Person sehr wenig recherchieren. Außerdem kenne ich Dirk Stermann so gut, dass ich vieles dazu dichten kann, ohne dass es zu einem Prozess mit ihm kommt.

Den Ausgangspunkt bildet die Suche nach einem Babysitter. Ein ziemlicher Koloss und Ex-Boxer ohne jegliche Erfahrung erhält den Zuschlag. Diese Suche gab es tatsächlich. Mit ähnlichem Resultat?

Nein, wir haben uns dann doch für eine junge Frau entschieden, die eine ausgesprochen gute Wahl ist.

Dieser Babysitter heißt Maksym, er stammt aus der Ukraine und ist der Lieferant für den Romantitel. Vor allem aber sorgt er dafür, dass Ihr Alter Ego, nennen wir es Dirk 2, seinem Spießertum freien Lauf lässt. Ist das eine Anspielung auf das angeblich goldene Wienerherz, das bekanntlich oft eine fünfte, finstere Nebenkammer besitzt?

Aufs goldene Wienerherz lasse ich nichts kommen. Nicht einmal auf dessen finstere Nebenkammern. Dafür bin ich bereits zu assimiliert.

Sie bezeichnen sich als Schnellschreiber. Der Roman ist geraume Zeit vor dem Ukraine-Krieg entstanden, das sollte keinesfalls unerwähnt bleiben.

Tatsächlich ist der Roman fertig geworden, bevor der Krieg begonnen hat. Als in der Ukraine noch Felder bestellt wurden, Kiew eine boomende Stadt war und Menschen in Odessa am Strand lagen. Das Wort „Ukrainer“ hat seitdem eine große Veränderung erfahren. „Mein“ Ukrainer Maksym ist ein Held, aber nicht im soldatischen Sinn.

Der Kabarettist Stermann hat beim Schreiben zweifellos Schweigepause. Gibt es da für Sie klare Trennungslinien?

Der große Unterschied ist, dass ich alleine daheim schreibe. Ohne Publikum. Schreiben ist eine befreite Form meiner Arbeit. Alles kann, muss aber nicht. Humor darf anders sein und es gibt Platz für Beschreibungen menschlichen Umgangs. Für Trauriges und Berührendes. Insofern ist das Schreiben umfassender.

Für Ihr historisches Werk „Der Hammer“ haben Sie rund drei Jahre recherchiert. Wie leicht oder schwer fiel es, sich in sein eigenes Inneres zu begeben und dort Forschungen anzustellen?

Immerhin lebe ich hier und jetzt und in der gleichen Gasse wie ich. Das heißt: Ich kenn mich aus, zumindest, was die äußeren Umstände betrifft. Das Interessante beginnt da, wo ich mich selbst auf eine Reise schicke, die ich in Wirklichkeit nicht angetreten bin. Oder vielleicht doch? Eine Melange aus Wahrheit und Lüge ist es geworden.

Wobei Sie es offenkundig lieben, falsche Fährten zu legen und ab und zu ins völlig Groteske oder Absurde hineinzugleiten. Diesem Dirk 2 bleibt an bizarrer Situationskomik nur wenig erspart. Aber schließlich ist und bleibt er ja doch eine Kunstfigur.

Eben das ist es auch, was ich meinem engsten Umfeld auch zu erklären versuchte. Ich bin es, aber: Ich bin es nicht.

Ein erheblich ernsteres Thema des Buches, das auch reich an eigenen Kindheitserinnerungen ist, die keineswegs erfunden klingen, ist die Rolle des Vaters, die Vaterschaft an sich. Und das daraus resultierende schlechte Gewissen. Durch seine häufige Absenz erhält der Roman-Stermann den Namen „Banksy“, bezogen auf das große U-Boot der Gegenwartskunst.

Die Rolle des Vaters ist ein wesentliches Element des Buches. Ich als Vater, ich als Sohn, mein eigener Vater. Und Maksym, der mich auf eine sehr freundliche Art beinahe „adoptiert“.

In mehrerlei Hinsicht ist „Maksym“ eine Fortsetzung von „6 Österreicher unter den ersten 5“. Hat sich da ein Kreis geschlossen? Ehe Sie, wie es im Buch heißt, zu einem Knausgard im Norwegerpulli werden. Dann müssten Sie auch für das Buch-Cover zum dritten Mal zum Würstelstand.

Die gute Nachricht ist: Es gibt in Wien genügend Würstelstände. Daran sollte es nicht scheitern.

Sehr häufig betonen Sie auch in diesem Roman Ihre Liebe zu Wien. Verspüren Sie, wenn Sie länger unterwegs sind, Heimweh?

Allerdings verspüre ich das. Schon wenn ich die roten Uniformen der AUA-Stewardessen beim Einsteigen im Ausland sehe, wird mir warm ums Herz.

Zum Buch:

Wie schon in seinem Debütroman „6 Österreicher unter den ersten 5“ heißt auch der Hauptdarsteller des neuen Werkes „Maksym“ Dirk Stermann, der sich in seiner eigenen fiktiven Familiengeschichte verheddert. Autobiografische Bezüge sind unverkennbar, vorwiegend aber treibt der Autor ein äußerst komisches, aber auch berührendes Spiel mit Finten und falschen Fährten.

Der Roman-Stermann ist mit der Kunsthistorikerin Nina verheiratet, die beiden haben einen vierjährigen Sohn. Dirks Terminkalender ist prallvoll gefüllt, seiner Rolle als Vater kommt er kaum nach. Als Nina berufsbedingt ein Jahr lang nach New York wechselt, entschließen sie sich, einen Babysitter zu engagieren. Etliche Bewerberinnen melden sich, aber auch ein aus der Ukraine stammender Mann namens Maksym. Er schickt ein Mini-Statement: „Mache alles“.

Im Alleingang erteilt Nina ihm den Zuschlag für den Job. Stermann reagiert empört und schrumpft zum intoleranten Kleinbürger. Aber Maksym erweist sich als Mann mit vielen wunderbaren Eigenschaften. „Maksym“ ist eine brillant erzählte Geschichte, reich an Seitenhieben, reich an Wortwitz, der es auch an Sentimentalität nicht mangelt. Willkommen im ironisch-feinsinnigen Stermann-Reich.

Buchtipp: Dirk Stermann. Maksym. Rowohlt, 315 Seiten, 23,70 Euro.