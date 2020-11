Facebook

Ein Gang in den Keller wird zum Absturz, ein Perchtenlauf eskaliert in Gewalt, Menschen werden bei Spaziergängen überfallen und geschossen wird auch ganz gerne: Wenn Xaver Bayer seinen Ich-Erzähler mit Marianne los schickt, dann entgleiten Alltagssituationen und nehmen albtraumhafte Züge an. In seinen zwanzig „Geschichten mit Marianne“ (so der Titel) führt der 43-jährige Wiener virtuos in zahlreiche Abgründe zwischen Traum und Wirklichkeit – dafür wurde ihm der Österreichische Buchpreis zuerkannt. „Mit bösem, oft melancholischem Witz leuchtet Xaver Bayer die Angst-Räume unserer Zeit aus“, heißt es in der Begründung der Jury.