Schriftsteller Michael Scharang © (c) APA/HERBERT NEUBAUER

Mit und im Forum Stadtpark sind in den 1960er-Jahren auch Sie als Literat groß geworden. Was hat der in der Vorwoche verstorbene Alfred Kollertisch für Sie bedeutet?

MICHAEL SCHARANG: Die von ihm gegründete Zeitschrift „manuskripte“ war für uns die einzige Möglichkeit, zu publizieren; das von ihm gegründete Forum Stadtpark in Graz die einzige Möglichkeit, unsere Texte vorzulesen. Er war ein Held und ein väterlicher Freund.