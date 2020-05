Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Emotionsreich, rigoros, radikal: In seinem Essayband „Anders denken“ bläst Reinhard P. Gruber nicht nur dem Fortschrittsglauben den Marsch.

Reinhard P. Gruber veröffentlicht als erster ein Corona-Buch © KLZ/Susanne Hassler

Eine kleine Glaubensgemeinschaft aus dem 19. Jahrhundert hat sich durchgesetzt und ist zu einer grenzüberschreitenden, universalen Religion geworden: die Geld-Religion, die Religion der Ökonomie, des Kapitalismus, der Wirtschaft. Schlusspunkt: zur Religion des Wirtschaftswachstums. „Dies ist eine der zentralen Thesen in Reinhard P. Grubers Essayband „Anders denken“. Es ist ein wortmächtiges, emotionsreiches, auch zorniges Plädoyer für ein rasches, rigoroses Umschwenken und eine Neubesinnung, entstanden in den Wochen des Ausnahmezustandes, den Zeiten des angeblichen Stillstandes, der für Gruber aber die letzte Chance eines neuen Fort-Schrittes ist – des Denkens und des Bewegens in völlig andere Richtungen.