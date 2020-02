Ein opulentes Buch eines britischen Dokmentarfilmers erinnert in unseren nüchternen Zeiten mit hervorragenden historischen Karten an die glanzvolle Zeit der Seefahrer und Entdecker.

großartige historische Karten © KK

In unserer heutigen Zeit, wo Entdeckungen üblicherweise in riesigen Forscherteams und in abgesicherten Labors, begraben in einem Wust an „Papers“, ist wohl auch der Reiz des Neuen dahin. Die Öffentlichkeit sieht eher den potenziellen Schaden neuer Entdeckungen, ein Zauber umgibt die Wissenschaften der heutigen Zeit kaum noch. Ängste gehen meist vor Hoffnungen.