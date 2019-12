Eine Woche vor Verleihung in Stockholm. Unterschiedliche Auffassungen über Erneuerungsprozess als Grund. Verleihung der Literaturnobelpreise an Olga Tokarczuk und Peter Handke findet am 10. Dezember statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach ihm sind die Nobelpreise benannt: Alfred Nobel © EXPA/Photoshot

Zwei externe Experten des Nobelkomitees der Schwedischen Akademie räumen nach nur knapp einem Jahr ihre Posten. Die beiden Schriftsteller Gun-Britt Sundström und Kristoffer Leandoer hätten mitgeteilt, das Komitee vor der Arbeit an der Literaturnobelpreisvergabe im kommenden Jahr zu verlassen, teilte die Akademie am Montag mit.

Dieser Entschluss sei bedauernswert, da Sundström und Leandoer sehr wertvoll für das Nobelkomitee gewesen seien, erklärte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm. Leandoer selbst begründete seinen Entschluss mit unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie schnell der Veränderungsprozess bei der Akademie nach dem Skandaljahr 2018 vonstattengehen müsse. Ihm gingen die Veränderungen zu langsam, dafür fehle ihm die Geduld, schrieb er in der Zeitung "Svenska Dagbladet". Während ein Jahr in seinem Leben eine lange Zeit sei, sei es in der Akademie nur eine kurze.

Nach den Querelen um das mittlerweile ausgetretene Mitglied Katarina Frostensen und ihren Mann Jean-Claude Arnault sowie der damit einhergehenden tiefen Krise hatte die Schwedische Akademie das Nobelkomitee Ende 2018 um fünf externe Mitglieder erweitert. Neben Sundström und Leandoer sind das die Literaturkritiker Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde und Henrik Petersen. Das Nobelkomitee wählt den Literaturnobelpreisträger aus, das letzte Wort hat dann aber die Schwedischen Akademie. Die Literaturnobelpreise für 2018 und 2019 werden am 10. Dezember in Stockholm an Olga Tokarczuk und Peter Handke verliehen.

Mehr zum Thema Literaturnobelpreis Protestaktion gegen Peter Handke in Stockholm geplant

Mehr zum Thema Literaturnobelpreis 2019 Nobelpreisträgerin Tokarczuk will Stiftung gründen