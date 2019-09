Facebook

Botschaften, die dem Herzen zu denken geben: Peter Turrini (75) © Markus Traussnig

Endlich werde ich mir einen lange gehegten Wunsch auch erfüllen. Ich gebe zu meinem Geburtstag kein einziges Interview. Und ich werde mir in aller Ruhe und Gelassenheit anschauen, was euch Schreibern einfällt, wenn ich selbst einmal gar nichts sage.“ Also sprach Peter Turrini, der am kommenden Donnerstag seinen 75. Geburtstag feiert. Er klang dabei ein wenig amüsiert, nicht auszuschließen ist, dass auch eine kleine Dosis an Schadenfreude mitschwang.

Aber diese Aussage weckt sofort Erinnerungen an die erste Begegnung mit einem der ganz großen Dichtern dieses Landes, der diesmal nur einem Auftritt zustimmte - im Literaturhaus Krems, wo er von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen selbst gebackenen Guglhupf geschenkt bekam. Es handelte sich, wie die Politkerin gestand, um ihr Erstlingswerk. Ein Begriff, mit dem Peter Turrini ja durchaus vertraut ist. Sein eigener poetischer Erstling stammt aus dem Jahr 1957, es handelt sich um ein Gedicht mit dem Titel „idyllium“. Es ist also eindeutig erheblich älter als das Backwerk. Damals war Peter Turrini dreizehn Jahre alt, er lebte noch in Maria Saal, fest entschlossen, Schriftsteller zu werden.