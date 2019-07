Facebook

© Aleksej - stock.adobe.com

Ute Baumhackl:

Einfach ran ans Problem!

Was ist ein alter weißer Mann? Der so reaktionäre wie mächtige Vertreter eines oppressiven Systems, so das Klischeebild. Das hinterfragt Sophie Passmann. Die Mittzwanzigerin macht in Sachen Feminismus vor, wie man als junger Mensch mit drängenden Fragen heute umgehen sollte: Ran ans Problem! Also trifft sie sich mit 15 alten weißen Männern und bespricht Geschlechterfragen.

Sophie Passmann. Alte weiße Männer. KiWi Taschenbuch,

288 Seiten, 12,40 Euro.