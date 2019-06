Kleine Zeitung +

Dritter Lesetag Plauderton, Partituren und Procedere

Starker Jahrgang: Was darf Literatur und wie? Auch am letzten Lesetag des Bachmannpreises gab’s Preiswürdiges zu hören. Ein neues Vorauswahl-Verfahren will die Preisvergabe transparenter machen.