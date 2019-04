Es ist sicher der Krimi-Coup des Jahres: Fast 90 Jahre nach seinem Entstehen erscheint Kommissar Maigrets erster Fall in deutscher Übersetzung. Autor George Simenon schuf das Werk einst unter einem Pseudonym.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schuf seinen ersten Maigret-Roman unter einem Pseudonym: George Simenon © APA

Alles ist auf Anhieb vertraut. Das Kommissariat am Pariser Quai des Orfèvres, darin ein völlig verrauchtes Zimmer, in dem spätabends noch das Licht brennt. Am Schreibtisch sitzt ein recht fülliger, griesgrämiger Kommissar, der ständig seine Pfeife stopft. Der Kanonenofen hat eher die Funktion eines Gefrierschranks übernommen.