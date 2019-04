Facebook

Bringt Flüsse zum Erzählen: Sasa Stanisic © Katja Sämann/ Luchterhand

Dreizehn Einwohner zählte das Dörfchen Oskorusa im Vorjahr. Hundert waren es in der Blütezeit, bald aber wird der nur schwer erreichbare Ort in den bosnischen Bergen ausgestorben sein. Jene, die blieben, sind alt, dennoch denkt keiner an das Weggehen. Aber niemandem kommt es in den Sinn, dort hinzuziehen. Und doch hat Oskorusa einen Fixplatz bekommen; in der Gegenwartsliteratur, in den Herzen der Leserschaft.

Denn dieses Oskorusa verwandelte sich in ein Zentrum erzählerischer Magie, Fabulierkunst, Tragik; als Schauplatz eines virtuosen Spieles der Erinnerungen. Verantwortlich dafür zeichnet Sasa Stanisis, einer der wichtigsten mitteleuropäischen Erzähler der Gegenwart. Er erblickte das Licht der Welt zwar im nahe gelegenen Visegrad, das im Jugoslawienkrieg viele Massaker über sich ergehen lassen musste. Aber seine familiären Wurzeln hat er in den Bergen, in Oskurusa.

Magie und Sogkraft



Dorthin reist der Autor mehrmals, meist mit seiner Großmutter; stets mit einem Bündel wunderbarer und wundersamer Geschichten und zum Teil vergessenen Kindheitserlebnissen im Gepäck. „Herkunft“ betitelte Stanisic, durchaus und in mehrfacher Hinsicht passend, sein neues Werk, das nur ein Manko hat - es könnte weitaus mehr als nur rund 360 Seiten umfassen. Mit enormer erzählerischer Magie und Sogkraft und einem perfekt ausgewogenen Verhältnis zwischen feinsinniger Ironie, Tragik und Fabulierfreude verhilft er dem Genre des Heimatromans zu neuer, auch brisanter Geltung.

Denn im Mittelpunkt steht stets die Frage, warum der zufällige Geburtsort, die Herkunft also, in Zeiten der Asylsuche, der Missachtungen, der Auswanderungen, der Abschiebungen, zu einem oft lebenslänglichen Stigma werden konnte.

Stanisic floh gemeinsam mit seinen Eltern 1992 vor dem Krieg, er fand in Deutschland seine Wahlheimat, seine Eltern wurden nach einigen Jahren wieder abgeschoben.

Leuchtspur

Trotz dieser Fakten versteht es der Pendler zwischen zwei Welten, sofort Geborgenheit, Vertrautheit zu schaffen. Obwohl es sich um keinerlei auch nur halbwegs halbheile Zeiten handelt, die Stani(s)i(´c) schildert. Seine Reise führt auch vorbei an brennenden Asylantenheimen, an Anschlägen der Rechten in Deutschland, an rigorosen Zerschlagungen von Familien.

Zum Wesen wahrer Literatur gehört es, dass diese sich an der Wirklichkeit reibt. Durch Reibung entstehen Funken, in „Herkunft“ wird daraus ein Funkenregen, eine Leuchtspur, versehen mit einem genialen poetischen Epilog. Man greife danach, um zu begreifen.

Lesetipp: Sasa Stanisic. Herkunft. Luchterhand, 360 Seiten, 22,70 Euro.

