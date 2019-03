Florjan Lipus, Autor von Weltgeltung, präsentiert in „Schotter“ eine schonungslose Abrechnung. Sie gilt dem Verdrängen und der Wiederkehr des „völkischen“ Denkens. Hier markante Auszüge aus seinem „Klagelied“.

Die Bevölkerung bereitet schon das Terrain auf für die Zeit, wenn sie ihre Macht wiederherstellen, den neuen Umständen anpassen wird, haben sich doch in der Zwischenzeit Möglichkeiten entwickelt, neue und andere aufgetan. Gestern hingen die Kinder am Fenster und beobachteten den Nachbarn, der das Vieh auf den Markt trieb. Kurz nachdem die Dörfer durchsiebt und entleert worden waren, sahen die Kinder Gendarmen, die Nachbarn zum Verhör vorbeitrieben. Nicht anders war das Gedränge, ob Vieh oder Menschen auf den Markt getrieben wurden. Die Herrschaft von gestern auf heute ist nicht nach dem Gemüt der Bevölkerung, sie ist ein Garant des Friedens, verbunden mit Stockungen und Achselzucken. Die Bevölkerung sehnt sich wieder nach der Herrschaft von heute auf gestern, die zum Unglück beseitigt wurde, jedoch nicht überholt ist, nur vorübergehend an den Rand gedrängt. Die Dorfkinder würden gern wieder Polizisten sehen, die Kameraden vorbeitreiben, mit denen sie gestern noch gespielt haben.