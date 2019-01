Der deutsche Schriftsteller Edgar Hilsenrath ist tot. Der jüdische Autor starb im Alter von 92 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie sein französischer Verlag Le Tripode am Montag mitteilte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Edgar Hilsenrath © Wikipedia

Edgar Hilsenrath wurde 1926 in Leipzig geboren und floh 1938 mit seinen Eltern vor den Nazis in ein Ghetto nach Rumänien. Später wurde er in die Ukraine verschleppt.

1951 zog Hilsenrath in die USA und begann mit dem Schreiben. Sein Erstlingswerk "Nacht" über den Überlebenskampf im Ghetto erschien 1964 zunächst nur auf Englisch und wurde ein großer Erfolg. 1975 kehrte Hilsenrath nach Deutschland zurück. Weitere bekannte Werke sind "Der Nazi & der Friseur", "Das Märchen vom letzten Gedanken" und "Die Abenteuer des Ruben Jablonski". Hilsenraths letztes Buch, "Terminus Berlin", erschien 2006.