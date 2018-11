Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Buchhandlungen bringen sich gegen die Internetriesen in Stellung © APA/dpa

Passend zum Weihnachtsgeschäft bieten 86 kleinere Buchhandlungen (darunter elf in der Steiemark und acht in Kärnten) aus ganz Österreich ein gemeinsames Gutscheinmodell an. Das Motto der Aktion lautet "Read Global - Buy Local", wobei die Gutscheine im Internet unter der Adresse www.buechergutscheine.at bestellt werden können. Beschenkte Leser haben dann die Möglichkeit, ihren Gutschein in allen Partnerbuchhandlungen Österreichs einzulösen.