Kleine-Zeitung-Salon Egyd Gstättners satirische Literaturgeschichte

Was Thomas Mann, Samuel Beckett, Arthur Conan Doyle und Fernando Pessoa gemeinsam haben? Sie sind Teil der „Familie des Teufels“, wie Egyd Gstättner in seinem jüngsten Buch ausführt. Mehr dazu heute beim Kleine-Zeitung-Salon in der Buchhandlung Heyn.