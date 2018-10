Literaturpreis Inger-Maria Mahlke gewinnt den Deutschen Buchpreis

Facebook

Gewann den Deutschen Buchpreis: Inger-Maria Mahlke © APA/

Seit 2006 wird der Deutsche Buchpreis vergeben, stets als Vorbote der Frankfurter Buchmesse, die morgen am Abend eröffnet wird. Nicht selten war die Vergabe umstritten, vor allem wegen der klar erkennbaren Marketing-Methoden mit Longlist, Shorlist und der endgültigen Kür. An der Tatsache, dass es sich um die mit Abstand begehrteste Auszeichnung handelt, dotiert mit 25.000 Euro, änderte all die Kritik nur wenig. Der Autor oder die Autorin, die den Preis gewinnt, darf sich nicht nur über das stattliche Preisgeld freuen, sondern vor allem über oft imposante Auflagensteigerung.

Zeitreisen

Diesmal wagte die Jury einen doch erstaunlichen Blick über den Tellerrand. Der erzählerische Bogen der sechs für das Finale nominierten Romane spannt sich von Teneriffa über Tschetschenien bis nach China und führt auch hinein in die Vogelwelt. "Reisen durch Raum und Zeit" seien es, sagte die Jurysprecherin Christine Lötscher. Im Vorjahr gewann Robert Menasse den Preis, heuter war Österreich im Finale nicht mehr vertreten.

Vier Autorinnen und zwei Autoren schafften es in die Endrunde. Eher überraschend wurde der Deutsche Buchpreis Inger Maria-Mahlke zuerkannt. Für ihren Roman "Archipel", dessen Schauplatz Teneriffa ist. Mit viel Historie angereichert ist dieser Familienroman, der 2015 beginnt und zurück bis in das Jahr 1919 führt und auch den Spanischen Bürgerkrieg integriert. Die aus Hamburg stammende Autorin brilliert durch einen lakonischen Erzählton. Eine Jahrhundertreise, reich an verblüffenden Details und Wendungen. Der Roman erschien im Rowohlt-Verlag.

Im Jahr 2012 gewann Inger-Maria Mahlke beim Bachmann-Bewerb den Ernst-Willner.Preis. "Archipel" ist ihr vierter Roman.