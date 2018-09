Frido Mann, der Lieblingsenkel von Thomas Mann, über die Bürde des großen Namens, seine Erinnerungen an den Großvater und das Mann-Haus in Kalifornien.

Thomas Mann mit seinem Enkel Frido. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1948 © ullstein - ullstein bild / Ullst

Woran denken Sie spontan, wenn Sie heute die Adresse „1550 Remo Drive“ hören?

Frido Mann: An das Haus meiner Großeltern Thomas und Katia Mann in Pacific Palisades, Kalifornien. Und vor allem an meine Großmutter, die mir – ich war damals vier, fünf Jahre alt – diese Adresse immer beim Gutenachtsagen eingebläut hat, damit ich sie auswendig kann, falls ich mich einmal verirre.

