"Lincoln im Bardo", der mit dem Man-Booker-Preis ausgezeichnete und nun von Frank Heibert übersetzte Debütroman des US-Amerikaners George Saunders, liegt im Juli weiter an der Spitze der ORF-Bestenliste.

Georg Saunders, Autor © Screenshot Youtube

"Lincoln im Bardo", der mit dem Man-Booker-Preis ausgezeichnete und nun von Frank Heibert übersetzte Debütroman des US-Amerikaners George Saunders, liegt im Juli weiter an der Spitze der ORF-Bestenliste. Auf Platz zwei liegt Marina Zwetajewa mit "Ich schicke meinen Schatten voraus", auf Platz drei Ralf Rothmann mit "Der Gott jenes Sommers". Auf Platz vier folgt Linn Ullmann: "Die Unruhigen" Luchterhand ex aequo mit Josef Winkler: "Laß dich heimgeigen, Vater, Suhrkamp oder Den Tod ins Herz mir schreibe"

Die Wertung:

1.) Georges Saunders: "Lincoln im Bardo" (Luchterhand)

2.) Marina Zwetajewa: "Ich schicke meinen Schatten voraus" (Suhrkamp)

3.) Ralf Rothmann: "Der Gott jenes Sommers" (Suhrkamp)

4.) Linn Ullmann: "Die Unruhigen" (Luchterhand) ex aequo Josef Winkler: "Laß dich heimgeigen, Vater" (Suhrkamp)

oder Den Tod ins Herz mir schreibe"

6.) Robert Seethaler: "Das Feld" (Hanser Berlin)

7.) Joyce Carol Oates: "Der Mann ohne Schatten" (S. Fischer)

8.) Martin Prinz: "Die unsichtbaren Seiten" (Insel)

9.) Francesca Melandri: "Alle, außer mir" (Wagenbach) ex aequo Marie Gamillscheg: "Alles was glänzt" (Luchterhand) ex aequo Friederike Mayröcker: "Pathos und Schwalbe" (Suhrkamp)