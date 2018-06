Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schrieben und schreiben grandiose Verlagsgeschichte: Annette Knoch-Droschl (50) und ihr Vater Max Droschl (80) © Weichselbraun, Peutz

Am Anfang waren mehrere Worte, man könnte sie auch unter dem Titel Überredungs- und Überzeugungskünste zusammenfassen. Günter Grass präsentiert in der Galerie von Max Droschl etliche seiner Grafiken, danach fahren die beiden mit dem Zug gemeinsam von Graz nach München. Der spätere Literaturnobelpreisträger ermuntert Droschl mit einigem Nachdruck, doch einen Verlag zu gründen. Zumal an literarischen Talenten rund um das Forum keinerlei Mangel bestand.



Eine längst legendäre Buchhandlung am Bischofsplatz besaß Droschl damals schon; sie war nicht nur der Ort für exquisite Bücher und spezielle Geheimtipps, sondern auch für Tratsch, natürlich auf allerhöchstem Niveau. Ein Wortumschlagplatz, einzigartig. Und dem Grass-Appell folgten alsbald entsprechende Daten – durch die Verlagsgründung im Jahr 1978. Das erste veröffentlichte Werk war Gottfried Fabians Bildband „Striche“, das erste literarische Buch stammte von Wolfgang Bauer; es war ein Abdruck seines Stücks „Pfnacht“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.