Deutsches Theater Autorentheatertage Berlin wählten Grazer Schauspielhaus zum Partner

Intendantin Iris Laufenberg freut sich über die hohe Ehre © APA/Scheriau

Das Schauspielhaus Graz ist vom Deutschen Theater Berlin zum Partner der Autorentheatertage 2019 ausgewählt worden. Intendantin Iris Laufenberg sieht darin eine Auszeichnung: "Ich werte es als Zeichen, dass unser Einsatz für die österreichische und internationale Gegenwartsdramatik über die Grenzen hinaus gesehen und geschätzt wird." Neben Graz wird auch das Theater Neumarkt Zürich zum Partner.

Wie das Schauspielhaus am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, sei die Zusammenarbeit ideal, da in Graz "der Fokus auf Neuer Dramatik, die Entdeckung und Entwicklung neuer Theatertexte und -formen" liege. Bis dato sind das Burgtheater Wien sowie das Schauspielhaus Zürich Partner der Autorentheatertage.

Die heurige Ausgabe geht von 12. bis 20. Juni in Berlin über die Bühne, wobei mit "jedermann (stirbt)" von Ferdinand Schmalz (Burgtheater), "Gutmenschen" von Yael Ronen (Volkstheater) und "die zukunft reicht uns nicht (klagt, kinder, klagt!) eine postheroische schuldenkantate" von Thomas Köck (Schauspielhaus Wien) drei heimische Produktionen geladen wurden. Zusätzlich ist unter jenen drei Stücken, die zum Ende der Theatertage in Berlin uraufgeführt werden, ebenfalls eine Burgtheater-Koproduktion: "europa flieht nach europa" von Miroslava Svolikova wird in der Regie von Franz-Xaver Mayer in der kommenden Spielzeit auch im Haus am Ring zu sehen sein.

Am Mittwoch wurde nun auch die Ausschreibung der Autorentheatertage 2019 veröffentlicht: Das Deutsche Theater Berlin sucht dabei neue deutschsprachige Texte. Aus den eingesandten Stücken wählt die Jury drei aus, von denen je eines vom Deutschen Theater Berlin, dem Schauspielhaus Graz und dem Theater Neumarkt Zürich im Rahmen des Festivals im Juni 2019 uraufgeführt und dann an den jeweiligen Theatern in den Spielplan übernommen wird.