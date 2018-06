Facebook

Den Toten eine Stimme gegeben: Robert Seethaler © KK

Ein alter Mann, namenlos, sitzt fast täglich auf einer Bank. Sie ist völlig morsch und brüchig, doch das kümmert ihn wenig. Seine gesamte Aufmerksamkeit gilt dem wenige Schritte entfernten Friedhof. Er ist überzeugt, dass die Toten zu ihm reden, doch wirklich verstehen kann er das Stimmengewirr nicht. Es bleiben nur Fragmente. Dennoch malt sich der Mann immer wieder aus, wie es denn wäre, wenn jede der Stimmen noch einmal die Möglichkeit bekommen würde, gehört zu werden.

Ein faszinierender Gedanke, keineswegs neu, aber Robert Seethaler verleiht ihm in seinem neuen Roman „Das Feld“ neue Dimension. Sie ist das Ergebnis einer eindringlichen, subtilen Expedition: einmal Jenseits und zurück. All die gehörten Stimmen, sie formen sich zu Lebensgeschichten oder kurzen Momentaufnahmen, aber auch zu einer Chronik des nahe gelegenen Städtchens, einem Ort ausgeprägter Trostlosigkeit.

Emotionales Wechselspiel



Wer nun meint, es handle sich um ein morbides Buch, liegt, im wahrsten Sinn, völlig falsch. Gewiss doch, das Werk handelt von den sogenannten letzten Dingen. Aber Robert Seethaler macht sie zu einem Bestandteil des Lebens, dies ermöglicht ihm auch ein emotionales Wechselspiel zwischen mitunter trügerisch leichtem Erzählton und existenziellem Tiefgang, der sich nicht gleich mit dem Blaulicht spiritueller Bedeutung hervortun will.

Robert Seethaler verfügt über die rare Gabe, all seine Gedankenkinder bedingungslos zu respektieren. Nur so kann er in das Seelenleben all seiner Geschöpfe eindringen; keines erscheint als zu gering, zu einfältig, zu verkommen. Reihum erheben sie von tief unten her ihre Stimmen: der durch seine Spielsucht auf die schiefe Bahn geratene Selbstzerstörer, der einstige, völlig korrupte Bürgermeister, der fanatische Pfarrer, der seine Kirche in Brand setzt, der aus dem Nahen Osten stammende Gemüsehändler. Eigentlich längst integriert, dennoch wird sein Laden eines Tages restlos demoliert, der Bub, der sich für eine Kröte hält und eines Tages im Teichschlamm verschwindet.

In zeitlichen Schlingen, Bögen, in klug vorenthaltenen Informationen, die irgendwann punktgenau nachgeliefert werden, liefert Seethaler Geschichten über Einsamkeit.

Lebensbuch



Sein Leben sei ein Zögern vor der Geburt, sagte Kafka. Robert Seethaler kehrt das Zögern um. Er erinnert daran, dass mit der Geburt auch die Regentschaft des Todes beginnt. Mitunter aber gibt es ein Absterben mitten im Leben, das auch das Totschlagen der Zeit in einem gänzlich anderen Licht erscheinen lässt. Es stammt vom Wetterleuchten aus einer anderen, uns unbekannten Welt. Jenen, die sich im Diesseits aufgegeben haben, die nie erfahren durften, was denn Lebensglück bedeutet, die gelassen den letzten Weg gehen, gilt all seine Empathie. Moralfrei wirkt sein Stil; eine Finte nur. Ihr verdankt dieses herausragende Werk eine Vielzahl von Berührungspunkten und berührenden Episoden. Es ist ein Lebensbuch mit großer Wirkung.

Lesetipp: Robert Seethaler: "Das Feld". Hanser Berlin. 240 Seiten, 22,70 Euro.

