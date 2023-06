Selten standen die Chancen so gut, den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis zu gewinnen. Nach dem Schrumpfen des Teilnehmerfeldes auf zwölf Autorinnen und Autoren - zwei Kandidaten aus Österreich hatten kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt - wird fast jeder und jede zweite einen der insgesamt fünf Preise mit nach Hause nehmen können. Nur die rot-weiß-roten Siegeschancen haben sich nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Robert Prosser und Helena Adler nicht gerade verbessert. So ruhen die österreichischen Hoffnungen nun auf Anna Felnhofer und Mario Wurmitzer. Sie werden am Freitag um 13.30 Uhr bzw. am Samstag um 11 Uhr ihre Lesungen absolvieren und sich dabei dem Urteil der siebenköpfigen Bachmann-Jury stellen. Den Lesereigen eröffnet am Donnerstag, um 10 Uhr, der in Frankreich geborene und in Berlin lebende Spoken-Word-Künstler Jayrôme C. Robinet.