Volles Haus für die Lesungen in Klagenfurt © (c) Puch Johannes

Dritter Lesetag um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmannpreis:Den Auftakt macht um 10 Uhr Ines Birkhan. Sie wurde 1974 in Wien geboren, wo sie auch lebt. Die Performerin und Autorin liest auf Einladung von Nora Gomringer. Sie studierte Bildhauerei an der Universität für Angewandte Kunst in Wien bei Alfred Hrdlicka und Gerda Fassel. Tanz und Choreographie studierte sie am SNDO – School For New Dance Development – in Amsterdam. Seit 2005 beschäftigt sie sich intensiv mit dem Verfassen von Texten.

Neben Ines Birkhan sind außerdem mit Leander Fischer und Lukas Meschik gleich drei Österreicher am Wort. Den Abschluss macht der deutsche Autor Martin Beyer.

Schon an den beiden ersten Lesetagen (einen Bericht von Tag eins lesen Sie hier, von Tag zwei hier) wurden die Texte von der siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitzenden Hubert Winkels sehr lebhaft diskutiert. Ein klarer Favorit für den Bachmann-Preis ist noch nicht auszumachen.

Heute kann auch über den Publikumspreis abgestimmt werden, und zwar ausschließlich zwischen 15 und 20 Uhr im Internet, unter anderem via bachmannpreis.orf.at