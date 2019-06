Facebook

Martin Beyer © ORF/Johannes Puch

Dritter Lesetag um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmannpreis: Den Auftakt machte um 10 Uhr die österreichische Autorin Ines Birkhan, ihren Text finden Sie hier. Die Autorin, die sich von der Jury nicht verstanden fühlte, diskutierte auch selber mit und versuchte, ihren Text und ihr literarisches Verfahren zu erklären. Alle Lesungen und Jury-Diskussionen kann man übrigens via bachmannpreis.orf.at nachschauen.

Sehr viel Lob gab es für den Text von Leander Fischer rund um das Fliegenfischen, den Sie hier finden. "Ein Text, der sich abhebt", lobt etwa Juror Klaus Kastberger. Der dritte Österreicher des heutigen Tages, Lukas Meschik las in Klagenfurt aus seinem „Vaterbuch“, das im Sommer erscheinen soll - ein Text, mit dem sich die Jury sehr kritisch auseinandersetzte.

Den Abschluss macht nun der deutsche Autor Martin Beyer. Geboren 1976 in Frankfurt/Main, lebt der studierte Germanist als Dozent für Kreatives Schreiben in Bamberg. Sein zweiter Schwerpunkt ist Storytelling, wozu er regelmäßig Seminare in Unternehmen und Institutionen gibt. Martin Beyer veranstaltete fünf Jahre lang das Literaturfestival „Bamberg liest“ und ist Mitinitiator des Bildungsprojektes „Märchenakademie“. Seinen Text finden Sie hier.

Die ersten beiden Lesetage

Schon an den beiden ersten Lesetagen (einen Bericht von Tag eins lesen Sie hier, von Tag zwei hier) wurden die Texte von der siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitzenden Hubert Winkels sehr lebhaft diskutiert.

Heute kann auch über den Publikumspreis abgestimmt werden, und zwar ausschließlich zwischen 15 und 20 Uhr im Internet, unter anderem via bachmannpreis.orf.at