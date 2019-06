Facebook

Ronya Othmann © (c) ORF (Johannes Puch)

Heute geht das Wettlesen in die zweite Runde. Den Auftakt machte der deutsche Autor Yannic Han Biao Federer. Seinen Text über eine Trennung, der sehr kontroversiell diskutiert wurde, finden Sie hier.

Nun ist Ronya Othmann am Wort. Sie studiert seit dem Jahr 2014 am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Sie schreibt Lyrik, Prosa und Essays und arbeitet als Journalistin. Veröffentlichungen von Lyrik und Kurzprosa in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien. 2015 organisierte sie die Kurdischen Filmtage in Leipzig und 2018 war sie in der Jury des „International Film Festival Duhok“ in der Kurdischen Autonomieregion Irak. Ihren Text finden Sie hier.

Danach folgt mit Birgit Birnbacher (12 Uhr) die einzige Österreicherin des heutigen Tages. Am Nachmittag eröffnet dann der deutsche Autor Daniel Heitzler (13.30 Uhr), den Abschluss macht Tom Kummer (14.30 Uhr).

Der erste Lesetag brachte einen starken Einstieg bei Tropentemperaturen: Gleich drei Autorinnen, darunter die Österreicherinnen Julia Jost und Sarah Wipauer, empfahlen sich für Preise. Einen Bericht über den ersten Tag lesen Sie hier.

Eröffnet wurden die 43. Tage der deutschsprachigen Literatur am Mittwochabend mit einer großartigen "Klagenfurter Rede" von Clemens Setz. Noch bis morgen diskutiert die siebenköpfige Jury unter Vorsitz von Hubert Winkels über die Texte von insgesamt vierzehn Autoren, der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis sowie weitere vier Preise werden dann am Sonntag ab 11 Uhr im Klagenfurter ORF-Theater geben. 3sat überträgt live.