Das Haus ist immer gut gefüllt © ORF/Puch Johannes

Dritter Lesetag in Klagenfurt: Den Auftakt heute machte der Deutsche Jakob Nolte mit seinem Text "Tagebuch einer jungen Frau, die am Fall beteiligt war". Sein Landsmann Stephan Groetzner amüsierte mit seinem Text "Destination:Österreich" das Publikum und (teilweise) die Jury. Der Text der in Solingen geborenen und von den Veranstaltern als Türkin geführte Autorin Özlem Özgül Dündar trug den Titel "und ich brenne". Als letzter Autor des diesjährigen Bewerbs las der Deutsche Lennardt Loß seinen Text "Der Himmel über A9".

Morgen wird ab 11 Uhr der Bachmann-Preis vergeben. Auf der Shortlist, aus denen die Preisträger gewählt werden, sollten sich unter anderem Bov Bjerg, die in Wien lebende Ukrainerin Tanja Maljartschuk, Stephan Lohse (ein Interview mit ihm lesen Sie hier) und Joshua Groß finden, eventuell auch Ally Klein und Stephan Groetzner sowie Jakob Nolte. Die einzige Österreicherin im Bewerb, Rapahela Edelbauer, hatte am Donnerstag das Wettlesen eröffnet und durchaus Lob bekommen.

Die Jury diskutierte lebhaft und durchaus mit Lust zur Pointe - in Gesprächen über "Leerstellen", "spektakulär Unspektakuläres" und sprachmächtige (oder sprachunmächtige) Schilderungen.

Und noch ein Tipp: die Kabarettgruppe "maschek" schaut in die Anfänge des Bachmann-Preises. Das Video finden Sie hier.

Zweiter Lesetag in Bildern: Der zweite Lesetag in Bildern Am zweiten Lesetag stellten sich fünf Autoren den Juroren in der Lesearena. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Den zweiten Lesetag eröffnete die am Zürichsee lebende deutsche Ärztin und Autorin Corinna T. Sievers. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) In ihrem Text "Der Nächste, bitte!" ließ Corinna T. Sievers eine erotomane Zahnärztin ihrer Obsession nachgehen. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Danach war die Berlinerin Ally Klein mit dem Romanauszug "Carter" am Wort. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Sie trug einen Auszug aus ihrem am 10. August im Grazer Droschl Verlag erscheinenden Debütroman "Carter" vor - eine unheimliche und beklemmende Geschichte, die Annäherung einer Figur an eine Hütte, die mit einer Begegnung mit einer geheimnisvollen Frauenfigur schließt, die offenbar im Zentrum des Romans steht. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Vom Text der in Österreich lebende Ukrainerin Tanja Maljartschuk "Frösche im Meer" zeigte sich die Jury sehr angetan. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) In ihrem Text geht es um den Migranten und Hilfsarbeiter Petro, der sich mit einer dementen alten Frau anfreundet, die er im "Froschpark" einmal kennengelernt hat und eines Tages vermisst. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Viel Lob gab es auch für den Text "Serpentinen" des Deutschen Bov Bjerg. Sein Text handle von der "Last des Lebens", so eine Jurorin. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) "Mach's wie Miltos!" riet der letzte Autor des heutigen Tages, der Deutsche Anselm Neft, in seinem Text. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Erzähler ist ein stark dem Alkohol zusprechender Obdachloser, der mit seinem Hund Lucy ("Lucy ist nicht in erster Linie Hund. Sie ist in erster Linie Lucy.") umherstreift und mit seiner Familie gebrochen hat. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Die Juroren Hildegard Keller, Michael Wiederstein und Nora Gomringer, hatten viel zu diskutieren. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Und das Publikum las konzentriert mit. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Ebenso wie Hildegard Keller. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Klaus Kastberger fieberte wohl schon wieder der Fußball-WM entgegen . . . er trug ein Brasilien-T-Shit. (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Jurorin Insa Wilke (c) Puch Johannes (Puch Johannes) Moderator Christian Ankowitsch (c) Puch Johannes (Puch Johannes) 1/16

Bachmann-Preis: Bilder vom ersten Lesetag Am Donnerstag traten die ersten fünf Autoren um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis an. (c) ORF (Puch Johannes) Die sieben Juroren unter Vorsitz von Hubert Winkels diskutieren über die Texte. (c) ORF (Puch Johannes) Joshua Groß erntete mit seinem Text "Flexen in Miami" viel Lob. (c) ORF (Puch Johannes) Der Inhalt: Bei einem US-Basketballspiel nimmt eine heftige Liebesgeschichte zwischen dem Ich-Erzähler und der Französin Claire ihren Ausgang, bei der allerdings auch noch Charlotte eine Rolle spielt. (c) ORF (Puch Johannes) Aber auch Stephan Lohse begeisterte. (c) ORF (Puch Johannes) Ins "Lumumbaland" führte der er in Berlin lebende Hamburger Schauspieler, Regisseur und Autor Stephan Lohse, der auf Einladung von Hubert Winkels las. (c) ORF (Puch Johannes) Die Juroren lauschten andächtig . . . (c) ORF (Puch Johannes) . . . und hatten, wie hier Hubert Winkels und Stefan Gmünder, auch viel zu diskutieren. (c) ORF (Puch Johannes) Die deutsche Autorin Anna Stern (c) ORF (Puch Johannes) (c) ORF (Puch Johannes) Als erste überhaupt war Raphaela Edelbauer ins Rennen gegangen - sie ist die einzige Österreicherin überhaupt heuer. (c) ORF (Puch Johannes) Die Lesung von Martina Clavadetscher (c) ORF (Puch Johannes) Jurorin Nora Gomringer mit "sprechendem T-Shirt" (c) ORF (Puch Johannes) Juror Michael Wiederstein ist warm - da kann so ein Fächer schon angenehm sein (c) ORF (Puch Johannes) Tja, und der Radl-Salat ist überhaupt Pflicht. Der Bachmann-Tross ist nur hoch zu Ross unterwegs (c) ORF (Puch Johannes) 1/15