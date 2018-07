Erste Reaktion Raphaela Edelbauer: "In Klagenfurt ist alles möglich"

Raphaela Edelbauer ist die einzige österreichische Teilnehmerin am diesjährigen Wettlesen. Sie hat am heutigen Donnerstag den Lesereigen eröffnet. Nach ihrer Lesung zeigte sie sich froh darüber, dass die Jury so kontrovers diskutiert.