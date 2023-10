Der dreistündige Abend (inklusive Pause) im Wiener Ronacher beginnt mit der weltweiten Nachrichtenmeldung von Falcos Unfalltod und endet mit seinem letzten Tag auf Erden. Nachdem der erst 23-jährige Moritz Mausser in der Hauptrolle eine Tour de Force hingelegt hat, vor der man sich nur verbeugen kann. Der Wiener überzeugt gesanglich und darstellerisch, bloß bei "Ein weißes Blatt Papier" und bei "Du bist mein Zuhaus" (im Duett mit Katharina Gorgi als Isabella) wird er zum austauschbaren Musicalkünstler. Womit der Schwachpunkt dieser nunmehr vierten Falco-Musicalproduktion - nach "Falco, A Cyber Show", "Falco, das Musical" und "Falco meets Amadeus" - angesprochen ist: Von den vier neuen Titeln (zwei von Rob Bolland, zwei von Ferdi Bolland) sind drei ein billiger Schlagerschmus, den Helene Fischer für einen Albumfüller nicht einmal milde lächelnd abgelehnt hätte.

Vor allem tun diese Lieder textlich nach Falcos klugen und messerscharfen Texten seiner Hits weh. Die zum Teil chronologisch nach dem Durchbruch mit "Der Kommissar" (1981/82) eingesetzt werden, aber nicht nur. "The Sound of Musik" aus 1986 gleich zu Beginn etwa lässt schon durch die musikalische Kraft und die fantastische Choreografie (brillant: Anthony van Laast) erahnen, welche Wucht das neue Musical "Rock me Amadeus" haben kann. Das clevere Bühnenbild (Stephan Prattes) überrascht zudem immer wieder - in der Inszenierung von Andreas Gergen, die souverän zwischen Pop-Appeal, emotionalen und kauzigen Momenten sowie pathetischem Musicalstil pendelt.

Was die Dialoge betrifft, kommt einem mitunter "Falco - Verdammt wir leben noch", der Film von Thomas Roth aus 2008, stark in Erinnerung. Er scheint jedoch im Programmheft von "Rock me Amadeus" nicht auf. Falcos Aler Ego (exzellent: Alex Melcher), quasi der Dämon in Hansis Kopf, ist eine veritable Spielart des Musical-Genres und verleiht der Erzählung durchaus Tiefe. Hierzu passt auch die neue Komposition "I Am You, You Are Me", musikalisch und textlich. Diese Nummer hätte Falco wohl durchgehen lassen. Mit dem von ihm getätigten Satz "Ich hab' niemandem weh getan - außer mir selbst" wird der Charakter des Weltstars und Ausnahme-Österreichers sowie die Botschaft dieser sehenswerten Produktion am besten umrissen.



Das Bühnenbild im Wiener Ronacher © VBW



Aus dem Ensemble sticht zudem Tania Golden als Hansis wichtige Mutter Maria heraus, Moritz Mausser selbst liefert ein Meisterstück bei seinem großen Debüt an den Vereinigten Bühnen Wien ab. "Jeanny", "Emotional" und "Out of the Dark" (als Duell zwischen ihm und dem Alter Ego) gelingen ihm als Interpret besonders gut. Ausgerechnet beim Titelsong, Falcos Nummer eins in den US-Billboardcharts und in England (seine erste Reaktion: "Des schoff i nie wieder, jetzt is' aus!") will der Funke nicht so recht überspringen. Da hätte das Publikum im Ronacher ja Kopf stehen können! Aber der Evergreen aus 1985 wird eher wie auf einer Promotion-Gala für die US-Werbung von Salzburg-Tourismus dargeboten.

Bei allen kleinen Abstrichen: Standing Ovations für Mausser, für eine tolle, konzentrierte, beherzte Ensemble-Leistung und die aufwendige Übertragung von Falcos Karriere mit ihren Ups and Downs sowie seiner unerfüllten privaten Sehnsüchte ins Musical-Genre. "Muss ich denn sterben, um zu leben?" Es scheint so. Dieses Musical wird jedenfalls ein Export-Erfolg!



Nicht das erste Musical über Weltstar Falco © VBW



"Rock me Amadeus": Wien, Ronacher, täglich außer montags, in deutscher Sprache mit englischen Übertiteln, Altersempfehlung ab 10 Jahren. Mit Moritz Mausser (Hans), Alex Melcher (Alter Ego), Andreas Lichtenberger (Horst), Katharina Gorgi (Isabella), Tania Golden (Maria), Simon Stockinger (Billy), Franz Frickel (Markus) u. a.

