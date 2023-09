Bunte Luftballons tanzen am Murinsel-Steg, Girlanden zieren das Geländer, eine Kinderschar in Partyhüten tummelt sich in Richtung Stiegenaufgang. An der Hand geführt von einer Cobra-Spezialeinheit. Schaulustige verweilen auf der Brücke, während bewaffnete Sicherheitskräfte immer wieder Passanten abweisen: Heute kein Zutritt auf der Murinsel, es gäbe nichts zu sehen. Zwischen Cobra und Kindern rückt ein Clown ins Bild. Gerade noch lustig gewesen, starrt er jetzt mit trauriger Miene auf seine überdimensionalen Schuhe. Er ist scheinbar in Konflikt mit dem Gesetz geraten, eine Polizistin steht ihm streng gegenüber, zwei weitere lange Gestalten in braunen Anzügen nahen heran. Ergeben schält sich der Clown langsam aus seiner Montur. Darunter kommt Michael Ostrowski zum Vorschein.