Hinter den Bühnenvorhängen wird probend und schraubend vorbereitet, was in den kommenden Wochen wieder Publikum in die Theater locken soll. Die Saisoneröffnungen stehen an und damit viel Neues, insbesondere dort, wo neue Direktionen ihre Arbeit aufnehmen: wie in Graz, wo Andrea Vilter am 16. September in ihr Schauspielhaus-Abenteuer startet. Mit im Gepäck: 18 neue Ensemblemitglieder. Ungewöhnlich ist die hohe Zahl nicht: Bei Vorgängerin Iris Laufenberg waren es 15.