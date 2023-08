Am Sonntag ging die letzte Vorstellung des Musicals "Mamma mia" über die Seebühne Mörbisch. Insgesamt wurden 180.890 Besucher bei 30 ausverkauften Veranstaltungen gezählt, teilte Intendant Alfons Haider am Montag in einer Aussendung mit. Der Vorverkauf für 2024 mit dem Stück "My fair Lady" ist bereits angelaufen.

Die ursprünglich 19 geplanten Vorstellungen wurden um elf weitere Shows ergänzt. "Wir haben mit 180.890 verkauften Tickets eine Auslastung von unglaublichen 99,42 Prozent erreicht. Mit den Zusatzveranstaltungen (etwa die Starnacht oder die Schlagernacht, Anm.) kamen insgesamt 202.590 Menschen auf die Seebühne", so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).