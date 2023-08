Zum dritten Mal Standard-Repertoire der Oper im Sommer auf den Kasematten, mit einem jungen Dirigenten, vielen Kräften der Grazer Oper sowie einer Besetzung, die das Bestmögliche darstellt, was man in Graz bieten (und sich leisten) kann. Es sind Gala-Abende, weil Elina Garanca eine der weltweit meistgefragten Interpretinnen der Carmen ist. Dabei singt sie Bizets „Zigeunerin“ immer noch mit einer gewissen Distanz, auch wenn sie sich stimmlich virtuos durch die Partie bewegt, bleibt ein Rest Fremdheit. Der nachgedunkelte Mezzo Garancas verströmt natürlich puren Luxus und die tiefe Lage ist von beeindruckender Resonanz und Farbe, was auch das emotionale Defizit erheblich verringert.