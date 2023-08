Janez Gregorič, künstlerischer Leiter der Sonusiade, konnte für die CD „Segue“ Walter Auer, Soloflötist der Wiener Philharmoniker, gewinnen. Die beiden Musiker stellen am Sonntag, 20. August, gemeinsam mit Petra Ackermann (Viola) bei einem Sonus-Gastkonzert im Museum Liaunig in Neuhaus Original-Kompositionen von Astor Piazzolla, Luna Alcalay und Gregorič selbst vor. Beginn des Gastkonzertes im Rahmen der sonusiade ist um 11 Uhr. Die Aufnahmen für „Segue“ (was Übergang bedeutet) entstanden im Konzerthaus Klagenfurt: „Der Titel ist als Übergang von Solo zu Duo gedacht, denn die CD enthält sowohl Solo- als auch Duo-Stücke.“