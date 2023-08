Sie hält langsam, aber stetig als zentrales Werk des 20. Jahrhunderts Einzug ins Repertoire: Bohuslav Martinus „Die griechische Passion“. Die Salzburger Aufführung wird das Ihre dazu beitragen, die Inszenierung von Simon Stone, das Dirigat von Maxime Pascal, die Wiener Philharmoniker und ein hochklassiges Ensemble machten die letzte Opernpremiere der heurigen Festspiele zum Triumph.

Die Geschichte des einfachen Mannes Manolios, der im Passionsspiel des Dorfes den Jesus-Part übernehmen soll und sich mit der Rolle immer fanatischer identifiziert, wirft unter anderem essentielle moralische Fragen auf: Wie soll man leben? Was ist der richtige Gebrauch der Religion? Wie konsequent müssen die ethischen Regeln des Glaubens befolgt werden? Zum Katalysator des Geschehens wird eine Flüchtlingsgruppe, deren Auftauchen die Grundfesten der Dorfgemeinschaft erschüttert. Auch wenn Simon Stone hier zuweilen in einen zu plakativen Naturalismus fällt, versteht es der Regisseur geradezu meisterhaft, erwähnte Fragen ins Zentrum zu stellen, die Konflikte herauszuarbeiten und in sinnfällige, mitunter geniale Bilder zu transferieren. Mit atemloser Spannung folgt man den pausenlosen zwei Stunden, die für Manolios letal enden müssen und auch keinerlei Lösung für die sozialen Probleme anbieten.

Wie aus einem Guss gelingt die musikalische Umsetzung. Die Wiener Philharmoniker zeigen ihren Rang als vielleicht bestes Opernorchester der Welt und lassen mit Dirigent Maxime Pascal eine Interpretation von höchster Intensität hören. Großartig das vielköpfige Ensemble, Standing Ovations für einen Abend, der eine moderne Passionsgeschichte in einen Opernthriller verwandelt, ohne dabei an Tiefgang einzubüßen.