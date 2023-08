Kurz vor der Sommerpause musste Helene Fischer im Juni ein Konzert in Hannover abbrechen, weil sie sich bei einer Trapeznummer – ausgerechnet beim Song „Wunden“ aus dem aktuellen Album „Rausch“ – verletzt hatte. Vom Unfall wider gut erholt, startet die 39-Jährige am 25. August in Köln mit Auftritt Nummer 43 den zweiten Teil ihrer „Rausch“-Tournee, die sie ab 5. September für fünf Konzerte in die Wiener Stadthalle führt.

Wobei Konzert eine zu enge Beschreibung ist: Die vom Cirque du Soleil inszenierte Show mit einem 40-köpfigen Ensemble aus Musikern, Tänzern und Artisten bietet durch ungesicherte Akrobatiknummern puren Nervenkitzel; Fischer wird über den Köpfen des Publikums herumgewirbelt, sie schwingt durch Wasserfälle und über ein Feuermeer. Da fallen einem nur die Attribute wagemutig und atemberaubend ein. „Herzschlagmomente“, nennen es wohl die Anhänger der millionenschweren Sängerin.



Mit Ehemann Thomas und zwei ihrer Tänzerinnen: Helene Fischer © INSTAGRAM



In Fankreisen sorgte kürzlich ein Instagram-Post von Helenes Tänzerinnen für Entzücken, da die Künstlerin ja sonst mit privaten Fotos geizt: Sie lächelt mit Partner Thomas Seitel (38) in die Kamera, der einen goldenen Ring am Finger hat. Erst heuer wurde bekannt, dass das Paar bereits im Dezember 2021 – wenige Tage vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Nala – geheiratet hat. Nach der Tour wird sie dem Vernehmen nach eine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show" (ZDF und ORF am Christtag) vorbereiten.

Live in Wien: 5., 6., 8., 9. und 10. September, Stadthalle. Restkarten: www.oeticket.com