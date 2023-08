Knapp nach dem Beginn der Premiere war eine heftige Gewitterzelle über die Stadt gezogen und hinterließ eine Spur der Verwüstung: Noch in den späten Nachstunden waren Feuerwehren in der Salzburger Innenstadt damit beschäftigt, die Oberleitungen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Und das Große Festspielhaus erwies sich als nicht zu 100 Prozent wasserfest: Knapp vor Ende der Aufführung tropfte es an einer Stelle von der Decke aufs Parkett, sieben Gäste traten die Flucht an. Kurios, aber kein Novum, vor fünf Jahren war schon einmal ähnliches passiert.