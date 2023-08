Sieht aus, als hätten die beiden Herren Spaß zu zweit. Aber vielleicht geht man in ihrer Preiskategorie halt einfach entspannt miteinander um. Starkünstler David Hockney (86), dessen berühmte Poolbilder sich um bis zu 90 Millionen Dollar verkaufen, und Pop-Megaseller Harry Styles (29), für sein Album "Harry's House" unlängst mit dem Grammy für das Album des Jahres ausgezeichnet, fanden unlängst für ein Projekt zusammen, das nun international Wellen schlägt: Hockney hat Styles porträtiert – für eine Ausstellung in der Londoner National Portrait Gallery. Dort wird das Gemälde erstmals für die Öffentlichkeit zu sehen sein.

Styles ist darauf in einem Korbsessel sitzend mit überschlagenen Beinen abgebildet. Der Popsänger, bekannt für seinen extravaganten Modestil, trägt Jeans und eine rot-gelb gestreifte Strickjacke sowie eine Perlenkette um den Hals. Modell gesessen ist Styles dem Künstler für das Bild in dessen Atelier in der Normandie.

Das Museum hat das obige Bild von Hockney und Styles nun pünktlich zum Start des Ticket-Vorverkaufs lanciert. Die Ausstellung "Drawing from Life" startet erst am 2. November, der Erfolg dürfte aber garantiert sein: Nicht nur weil Harrys Fans die Schau stürmen werden. Zu sehen sind auch etwa 160 weitere Werken des englischen Malers. Die Schau lief bereits 2020 an, musste wegen Corona aber nach nur 20 Tagen wieder schließen. Nun werden 30 neue Werke Hockneys hinzugefügt.